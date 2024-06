EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MHP Hotel AG eröffnet den Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich und setzt Wachstumskurs fort



12.06.2024 / 12:11 CET/CEST

Eröffnung des Luxushotels pünktlich zur Heim-EM 2024

Erstes "The Luxury Collection" Hotel in Deutschland

Fokus weiterhin auf das Premium- und Luxussegment München, 12. Juni 2024 - Die MHP Hotel AG, im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert (ISIN: DE000A3E5C24 ), wird den Koenigshof pünktlich zum Start der Fußball Europameisterschaft in München am 14. Juni 2024 eröffnen. Die Eröffnung des Koenigshof ist ein wichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie von MHP. Der klare Fokus auf Produkt- und Servicequalität sichert auch in Zukunft überdurchschnittlich hohe Raten, Belegungen und Margen und soll die Preisführerschaft der MHP Gruppe dauerhaft untermauern. Dr. Jörg Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO): "Wir möchten allen Beteiligten und unseren Mitarbeitern danken, die die Eröffnung dieses einzigartigen Hotels noch pünktlich zur Heim-EM 2024 realisiert haben. Es war immer unser Ziel, den Koenigshof zu diesem Anlass nicht nur den vielen internationalen Gästen vorzustellen, sondern auch den Münchnern eine neue spannende Location zu bieten". Der Koenigshof, mit insgesamt 106 Zimmern und Suiten, ist Teil der renommierten Marke "The Luxury Collection", die zum außergewöhnlichen Portfolio von Marriott International gehört. Die Luxusmarke umfasst weltweit mehr als 110 Hotels und Resorts. Die Aufnahme des Koenigshof in diese renommierte Sammlung erstklassiger Hotels folgt der Tradition des ursprünglichen Hauses, das 2019 abgerissen wurde. Der neue Koenigshof wurde von den spanischen Stararchitekten Nieto Sobejano, Gewinner des von der Stadt München initiierten Architektenwettbewerbs, entworfen, das Interieur Design-Konzeptes von dem Münchner Büro Landau + Kindelbacher umgesetzt. Das Luxushotel im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt bietet kulinarisch ein einzigartiges F&B-Konzept, das dem Gast maximale Flexibilität schenkt und keine Wünsche offenlässt. In der obersten Etage befindet sich zudem das lateinamerikanische Restaurant GRETA OTO Munich. In der angeschlossenen Bar können südamerikanische Cocktails genossen werden, die Dachterrasse bietet einen einzigartigen Blick über München. Michael Wagner, Vorstand (COO): "Das Hotel soll nicht nur Übernachtungsgäste begrüßen, sondern auch ein beliebter Spot für Münchner werden. Wir haben nicht nur eine Roof-Top-Bar mit Blick über die Stadt geschaffen, sondern auch ein für München einzigartiges Gastronomiekonzept entwickelt". Den Pachtvertrag für das Hotel unterschrieb MHP bereits 2022, damals noch zusammen mit einem Franchisevertrag für die Luxusmarke JW Marriott. Anfang September 2023 verkündete MHP die strategische Entscheidung des Markenwechsels. Die Eröffnung des Koenigshof als Mitglied der "The Luxury Collection", in Kombination mit der bevorstehenden Fußball Europameisterschaft und dem Mega-Konzert-Sommer, verspricht eine zusätzliche Übernachtungsnachfrage durch nationale und internationale Gäste. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet MHP mit einer Steigerung des Konzernumsatzes um 17 % auf rund 160 Mio. Euro.

Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Eigentum namhafter Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie zum Beispiel Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel und der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich zum Portfolio. Die Eröffnung des Conrad Hamburg ist im Jahr 2025 geplant. Ende 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament.

