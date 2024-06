© Foto: ABB - picture alliance



Die Aktie des Biotech-Unternehmens Evotec ist auch am Mittwoch gefragt, nachdem der Konzern eine Meilensteinzahlung von einem Kooperationspartner erhalten hat.Anleger des krisengeplagten Wirkstoffentwicklers Evotec blicken in dieser Woche auf einen bislang zufriedenstellenden Handelsverlauf der Aktie. Nach einer wohlwollend aufgenommenen Hauptversammlung am Montag konnte sich die Aktie am Dienstag in einem schwachen Gesamtmarktumfeld gut behaupten und gegen den Trend zulegen. Evotec erhält Forschungszahlung Auch am Mittwoch halten die Kursgewinne an, denn das Unternehmen hatte am Morgen Positives zu berichten: Kooperationspartner Bristol-Myers Squibb, mit dem Evotec bereits seit 2016 …