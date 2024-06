Nach Hunter-Biden-Verurteilung: BODEN-Meme-Coin steigt über 17 %

Die Meme-Coin-Sparte ist breit aufgestellt. Besonders beliebt sind die klassischen Hunde-Token, die auf der Shiba-Inu-Rasse und dem Doge-Meme beruhen. Auch weitere Tier-Varianten werden häufig eingesetzt. In den letzten Wochen sind vor allem Promi-Meme-Coins immer häufiger in den Nachrichten gewesen, nachdem unter anderem die australische Sängerin Iggy Azalea oder die ehemalige Olympia-Sportlerin und US-amerikanische TV-Persönlichkeit Caitlyn Jenner ihre eigenen Kryptowährungen auf den Markt gebracht hatten.

Außerdem sind politisch orientierte Meme-Coins seit einigen Jahren ein Nischenprodukt, das immer wieder für ungewöhnliche Schlagzeilen sorgt. Durch die Verurteilung von Hunter Biden - der Sohn des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden - sind einige dieser Meme-Coin-Varianten innerhalb weniger Stunden besonders stark gestiegen.

Schuldspruch für Hunter Biden sorgt für Meme-Coin-Explosion

Wie die Nachrichtenagentur Reuters mitteilt, wurde Hunter Biden in gleich drei Anklagepunkten für schuldig befunden, die im Zusammenhang mit Drogendelikten und Waffenvergehen stehen. Diese Nachricht sorgte nicht nur in den sozialen Medien für rege Diskussionen, sondern sorgte auch dafür, dass viele Biden-Meme-Coins in den Stunden nach der Bekanntgabe des Schuldspruchs in die Höhe schießen konnten.

Allen voran konnte der auf der Solana-Blockchain basierende Token Jeo Boden zunächst innerhalb kürzester Zeit um 9 % steigen. Der Token selbst wurde mit Absicht falsch geschrieben und soll damit einen gewissen Meme-Charakter vermitteln. In den vergangenen 24 Stunden konnte der BODEN-Token sogar um über 17 % zulegen, wie ein Blick auf den Chart verrät. Der Coin selbst ist dabei noch gar nicht so alt, denn er wurde erst am 07. März 2024 auf den Markt gebracht und konnte seitdem um über 450 % an Wert gewinnen.

Der Joe Boden (BODEN) Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Hunter Biden wurde von einem Geschworenengericht in den USA deshalb verurteilt, weil er im Jahr 2018 eine Schusswaffe unter Angaben falscher Informationen erworben hatte. Im Bundesstaat Delaware, in dem Hunter Biden die Waffe gekauft hatte, muss vor jedem Kauf ein Formular ausgefüllt werden. In diesem hatte Biden verschwiegen, dass er vorab drogenabhängig gewesen war.

Das Strafmaß wurde bisher noch nicht festgelegt und wird erst zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. Im schlimmsten Fall drohen dem Sohn des US-Präsidenten bis zu 25 Jahre Haft. Da Hunter Biden bisher nicht vorbestraft ist, gilt eine so lange Strafe allerdings als unwahrscheinlich.

Politische Meme-Coins sind besonders volatil

Grundsätzlich gilt der gesamte Krypto-Markt als eine volatile Angelegenheit und Meme-Coins gelten als noch einmal risikoreicher. Gerade politisch beeinflusste Kryptowährungen verhalten sich allerdings nicht immer so, wie es von den Anlegern vorausgesehen wird. Als im vergangenen Mai der ehemalige US-Präsident Donald Trump auf Grund verschiedener Rechtsvergehen verurteilt wurde, sorgte dies nicht wie erwartet für einen Kursanstieg des Meme-Coin TRUMP. Dieser verlor sogar fast 25 % seines Wertes.

BODEN hingegen konnte auf Grund des aktuellen Urteils zulegen und verhielt sich damit anders. Allerdings besitzt der BODEN-Meme-Coin auch eine vergleichsweise geringe Marktkapitalisierung mit aktuell 133 Millionen US-Dollar. Der MAGA-Token ($TRUMP) hingegen hat zum Vergleich eine Marktkapitalisierung von über 582 Millionen US-Dollar.

Biden-themed Solana memecoins surged briefly after Hunter Biden was found guilty on three federal gun charges, with Jeo Boden (BODEN) rising 26% and Hunter Boden (HUNTBODEN) jumping 116%.



However, the rally was short-lived, with significant price drops following the… pic.twitter.com/rhgeO8HCUI - TOBTC (@_TOBTC) June 12, 2024

Durch die hohe Volatilität, die bei diesen Politik-Meme-Coins gegeben ist, gilt eine Investition in diese Token häufig als ein reines Glücksspiel. Gerade dann, wenn wichtige politische Entscheidungen - oder Gerichtsurteile - bevorstehen, versuchen viele Anleger ihr Glück und wetten darauf, dass diese Meme-Coin-Sparte zulegen kann. Dass dies jedoch nicht immer der Fall ist, zeigte die Vergangenheit häufig genug.

Allerdings sind Meme-Coins heutzutage schon lange nicht mehr nur reines Glücksspiel, denn gerade etablierte Kryptowährungen wie Dogecoin (DOGE) oder Shiba Inu (SHIB) gehören schon lange zu den festen Größen der Branche. Selbst jüngere Varianten konnten in der Vergangenheit starke Kursgewinne über längere Zeiträume bieten. So gelten auch Meme-Coins wie Pepe oder Dogwifhat (WIF) längst als etabliert und haben eine Vielzahl an loyalen Anhängern. Außerdem scheinen derzeit Multi-Chain-Token voll im Trend zu liegen, denn immer mehr Krypto-Anleger suchen nach solchen Projekten.

Base Dawgz überschreitet Marke von 1 Million US-Dollar

Gerade junge Meme-Coin-Projekte setzen immer öfter auf den Einsatz von Wormhole- und Portal-Technologien, die einen Einsatz der Token auf gleich multiplen Blockchain-Netzwerken ermöglichen. Genau diesen Ansatz verfolgt auch Base Dawgz ($DAWGZ): Das Projekt ist erst vor wenigen Tagen in den Vorverkauf gestartet und konnte bereits jetzt über 1 Million US-Dollar an Kapital sammeln.

Base Dawgz wird dabei gleich auf mehreren Blockchain-Systemen nutzbar sein: Neben Ethereum und Solana kann der $DAWGZ-Token auch über Avalanche, Base und der Binance Smart Chain eingesetzt werden. Dies soll für eine hohe Flexibilität sorgen und gleichzeitig eine breite Auswahl für verschiedene Nutzerinteressen bieten.

Besuche die Base Dawgz Webseite für weitere Informationen!

Ein wichtiger Aspekt des neuen Krypto-Projekts ist der Share-to-Earn-Algorithmus. So heißt die Devise von Base Dawgs "Be Social for Airdrop", was darauf anspielt, dass Community-Mitglieder Punkte sammeln können, indem sie passenden Content auf X (ehemals Twitter) erstellen und so die Community erweitern. Nachdem der Presale dann beendet wurde, erhalten diese Content-Ersteller zusätzliche $DAWGZ-Token als Airdrop. Satte 15 % des Tokenvorrats sind nur für dieses Reward-System von den Entwicklern eingeplant.

Es kann sich also durchaus lohnen, nicht nur frühzeitig in Base Dawgz zu investieren, sondern sich auch aktiv an dem Projekt zu beteiligen und dafür belohnt zu werden.

Jetzt in $DAWGZ investieren und von günstigen Presale-Preisen profitieren!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.