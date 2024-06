Auf der mwb research Travel & Leisure Conference präsentierten Senior IR Manager Adrian Bell und IR Manager Stefan Keese den TUI Investment Case, gefolgt von einer Fragerunde. Die Fragen konzentrierten sich auf die Chancen für TUI nach der Insolvenz von FTI, dem drittgrößten Reiseveranstalter in der DACH-Region. Dies stellt eine Chance für TUI dar, ehemalige FTI-Kunden zu gewinnen, insbesondere in wichtigen Reisezielen wie Spanien, Türkei, Griechenland und Ägypten. Weitere Diskussionen drehten sich um eine mögliche Rückkehr zur Dividende, die wieder aufgenommen werden könnte, sobald das Kreditrating von TUI wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht hat. Die Analysten von mwb research halten an ihrer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 16,00 EUR fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar https://www.research-hub.de/companies/TUI%20AG





