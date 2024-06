Stabilus hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24 deutlich gesenkt und erwartet nun einen Umsatz zwischen EUR 1,3 Mrd. und EUR 1,35 Mrd. und eine bereinigte EBIT-Marge von 11,7 % bis 12,3 %, was unter der ursprünglichen Prognose liegt. Die Anpassung folgt auf einen schwächer als erwarteten Umsatz im dritten Quartal und einen gedämpften Ausblick für das vierte Quartal, der vor allem auf eine geringere Nachfrage im Automobil- und Nutzfahrzeugsektor zurückzuführen ist. Anhaltender Inflationsdruck und ein schwieriges Marktumfeld haben die Situation weiter verschärft. Obwohl das Management auf eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte gehofft hatte, unterstützt durch Beiträge der jüngsten Übernahmen, wird die erwartete Erholung nicht eintreten. Die weltweite Konjunkturschwäche und die anhaltenden Probleme in der Automobilindustrie haben Stabilus erheblich beeinträchtigt, was mwb researchs Analysten zu einem revidierten Kursziel von 62,00 EUR (alt 70,00 EUR) veranlasst hat. Trotz dieser Herabstufung bleibt das Rating unter Berücksichtigung des heutigen schwachen Aktienkurses (-15% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs) unverändert auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Stabilus%20SE





