Köln (www.fondscheck.de) - Im Mai standen unverändert die Themen Zinsentwicklung, Inflation und Wirtschaftswachstum im Zentrum der Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Moderate Fonds (ISIN LU1525525306/ WKN A2AN1Y).An den Rentenmärkten habe sich ein differenziertes Bild gezeigt. Das Kapitalmarktzinsniveau sei in Deutschland angestiegen, während es in den USA gesunken sei. Ferner habe sich die Zinsdifferenz von Anleihen niedriger Bonität zu Anleihen hoher Bonität verringert. Die Aktienmärkte hätten den Monat insgesamt mit Kursgewinnen abgeschlossen. ...

