© Foto: DALL*E



Am Markt gibt es Spekulationen, dass GameStop in Bitcoin investieren sollte. Was bisher bekannt ist.GameStop hat eine wilde Vorwoche hinter sich, in der Keith Gill, auch bekannt als Roaring Kitty, zum ersten Mal seit fast vier Jahren wieder live auf YouTube ging. Am Freitag, als der Aktienkurs über 60 US-Dollar stieg, kündigte GameStop außerdem Pläne zum Verkauf von bis zu 75 Millionen zusätzlichen Aktien an. Diese Nachricht wurde vom Markt nicht gut aufgenommen, die Aktie crashte massiv. Anthony Scaramucci von SkyBridge Capital, ein prominenter Finanzier, schlug als Reaktion auf die Situation von GameStop vor, dass das Unternehmen in Bitcoin investieren sollte. Er postete seinen …