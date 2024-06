CPI - Vorschau | Analyse und Marktprognose für die heutige Veröffentlichung um 14:30 Uhr

CPI - Verbraucherpreisindex

Heute steht uns ein potenziell entscheidender Tag an den Märkten bevor. Denn am Mittwoch finden zwei der wichtigsten Ereignisse des Monats statt, die den Markt sowohl positiv als auch negativ beeinflussen können. Zuerst haben wir um 14:30 Uhr, deutscher Zeit, die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (CPI), und am am Abend um 20:00 folgt die Entscheidung der Federal Reserve über den Leitzins, einschließlich aktualisierter Projektionen und der Pressekonferenz von Jerome Powell.

Diese Ereignisse könnten die Erwartungen für eine Zinssenkung im September erhöhen (positiv für Aktien und Anleihen) oder verringern (negativ für Aktien und Anleihen).

Beginnen wir mit dem CPI-Bericht. Obwohl er nach wie vor zu den wichtigsten monatlichen Wirtschaftsberichten zählt, da die Fed erst dann die Zinsen senken kann, wenn es Fortschritte bei der Senkung der Inflation gibt, wird seine Wirkung durch die Tatsache gemindert, dass die Fed-Sitzung nur wenige Stunden später stattfindet.

Angenommen, der CPI ist höher als erwartet und stellt die Idee in frage, dass die Inflation sinkt. Das würde normalerweise die Erwartungen einer Zinssenkung im September zurückdrängen, die Renditen steigen lassen und Aktien unter Druck setzen. Doch nur wenige Stunden später könnte Powell diese Idee zurückweisen und erklären, dass die Inflation dennoch in die richtige Richtung geht, was die negativen Auswirkungen eines hohen CPI-Berichts umkehren würde.

Umgekehrt, wenn der CPI niedriger als erwartet ausfällt, sollten die Aktien aufgrund höherer Erwartungen für eine Zinssenkung im September steigen. Aber nur wenige Stunden später könnte Powell erklären, dass die Fed noch "mehrere" Monate positiver Inflationsdaten benötigt, um die Zinsen zu senken, und damit die positiven Implikationen des CPI-Berichts negieren.

Der CPI ist also nur deshalb wichtig für die Märkte, weil er beeinflusst, wann die Fed die Zinsen senken wird. Und unabhängig davon, wie der CPI-Bericht morgen ausfällt, werden wir erst wenige Stunden später erfahren, ob er die Entscheidung der Fed beeinflusst hat.

Daher könnte die Reaktion der Inflationszahlen heute entweder weniger intensiv als sonst oder eben nur kurzlebig sein. Überraschungen sind natürlich immer möglich und auch willkommen, wenn man denn vorbereitet ist.

Trotzdem bleibt er ein wichtiger Indikator für den mittleren Zeitraum, denn die Fed kann die Zinsen erst dann ernsthaft senken, wenn der Kern-CPI deutlich näher an seinem Ziel von 2% liegt. Jede Evidenz für einen fortgesetzten Rückgang wird positiv aufgenommen, während eine anhaltend hohe Inflation ein mittelfristiger negativer Faktor bleibt...

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.