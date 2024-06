Chart des Tages | EURUSD (12.06.2024)

Der enorme Anstieg der Beschäftigung in den USA im NFP-Bericht (um etwa 300.000) könnte die Fed dazu veranlassen, ihre restriktive Haltung beizubehalten, ebenso wie die Daten zum Lohndruck, die im Mai ein unerwartet hohes Lohnwachstum anzeigten. Andere Arbeitsmarktdaten fielen jedoch deutlich schwächer aus als der NFP-Bericht, wobei die Daten der Federal Reserve darauf hindeuten, dass die überschüssigen Ersparnisse aus der Pandemiezeit bereits vollständig von den Verbrauchern "aufgefressen" wurden.

Ein Szenario, in dem immer mehr Amerikaner zusätzliche Arbeit annehmen, kann zwar die NFP-Werte in die Höhe treiben (und spiegelt nicht die ganze Situation wider), bedeutet aber, dass es immer noch reichlich Arbeit auf dem Markt gibt. In der Vergangenheit war der Arbeitsmarkt jedoch nicht immer der beste Frühindikator für eine Konjunkturabschwächung.