Köln (ots) -Sie scheinen gewöhnliche Nachbarn zu sein. Was niemand weiß: Es sind russische Spione, sogenannte Illegale. Sie leben unter falschem Namen. Ihr Doppelleben geht jahrelang gut - doch dann fliegen sie auf. Wer hat sie verraten? Diese Geschichte erzählt "Die Anschlags - Russlands Spione unter uns" - eine sechsteilige Podcast-Serie von WDR und NDR, die ab heute, 12. Juni 2024, in der ARD Audiothek und im wöchentlichen Rhythmus auf allen gängigen Streaming-Plattformen abrufbar ist.Wer sind diese Menschen wirklich? Wie groß war der Schaden für Deutschland? Und platziert Russland noch immer Spione mit falscher Identität im Westen? Unsere Autorinnen und Autoren Manuel Bewarder, Palina Milling und Florian Flade haben mehr als ein Jahr lang recherchiert und sind dem Doppelleben des Spionageehepaars mit dem Namen "Anschlag" nachgegangen.Ihre Reise führt sie quer durch Deutschland bis nach Österreich und in die Niederlande. Sie besuchen Nachbarn der Spione, treffen Ex-Illegale und sprechen mit Verfassungsschützern und Geheimdienst-Experten über die Anschlags und den Einsatz anderer russischer Spione im heutigen Europa, das vom Krieg in der Ukraine geprägt ist.Die redaktionelle Verantwortung des Podcasts liegt bei Stefanie Delfs, Monika Wagener, Volkmar Kabisch und Antonia Märzhäuser. Regie führte Nikolai von Koslowski.Alle sechs Folgen sind seit dem 12. Juni in der ARD Audiothek verfügbar. Auf den externen Plattformen ab heute wöchentlich jeweils eine neue Folge der Podcast-Serie veröffentlicht. Weitere Informationen zu den einzelnen Folgen finden Sie unter presse.wdr.de.