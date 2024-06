Brett war gestern: Base Dawgz holt im Presale die erste Million

Nur eine Woche nach dem Start seiner Presale-Phase hat Base Dawgz ($DAWGZ) bereits über eine Million Dollar von begeisterten Investoren eingesammelt. Dieser neue Meme-Token hat das Potenzial, den etablierten Brett ($BRETT) vom Thron zu stoßen. Doch was macht Base Dawgz so besonders?

Technologie und Funktionalität von Base Dawgz

Base Dawgz ist mehr als nur ein Meme-Token. Dank fortschrittlicher Blockchain-Technologien ist er auf Ethereum, Solana, Binance Smart Chain und Avalanche zu Hause. Diese Vielseitigkeit erhöht nicht nur die Reichweite von Base Dawgz, sondern bietet auch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in der Krypto-Welt. Mit dieser technischen Basis hebt sich Base Dawgz deutlich von anderen Meme-Coins ab, die oft nur auf Hype und kurzfristige Gewinne setzen.

Ein herausragendes Feature ist die "Share-to-Earn"-Funktion. Nutzer können Punkte sammeln, indem sie Inhalte von Base Dawgz auf sozialen Medien teilen. Diese Punkte können nach Abschluss der Presale-Phase gegen $DAWGZ-Token eingetauscht werden, was die Community zusätzlich motiviert, aktiv zu bleiben. Diese Funktion verbindet geschickt die Dynamik sozialer Netzwerke mit der Welt der Kryptowährungen und schafft so einen Mehrwert für die Nutzer.

Well done to all the $DAWGZ on raising the first million



Now we can take all of you skydiving pic.twitter.com/eIPDUTOrQ9 - Base Dawgz (@BaseDawgz) June 12, 2024

Die Macht der Community

Der Erfolg von Meme-Coins hängt maßgeblich von der Unterstützung ihrer Community ab. Brett ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie eine loyale Anhängerschaft einen Token in neue Höhen treiben kann. Innerhalb von nur drei Monaten nach dem Launch erreichte Brett eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde Dollar - ein Erfolg, der Jahre gedauert hätte, wenn man an den ersten ursprünglichen Meme-Coin "Doge ($DOGE)" denkt.

Diese rasante Entwicklung zeigt, wie wichtig eine engagierte Community für den Erfolg eines Kryptowährungsprojekts ist.

Base Dawgz scheint auf einem ähnlichen Weg zu sein. Die beeindruckende Kapitalbeschaffung in der laufenden Presale-Phase zeigt, dass auch hier die Community voll hinter dem Projekt steht. Und genau wie bei Brett könnte diese Unterstützung der Schlüssel zu einem nachhaltigen Erfolg sein. Die frühzeitige Begeisterung und das starke Engagement der Community deuten darauf hin, dass Base Dawgz das Potenzial hat, einer der führenden Meme-Coins zu werden.

Hier zur Website von Base Dawgz und alle Informationen zum Projekt finden.

Base-Chain: Eine Plattform für Innovation

Ein weiterer Faktor, der sowohl Brett als auch Base Dawgz in die Höhe treibt, ist die zugrunde liegende Base-Chain. Diese Layer-2-Lösung auf Ethereum bietet erhebliche Kosteneinsparungen und schnellere Transaktionen, ohne die Sicherheit des Ethereum-Netzwerks zu gefährden. Seit ihrer Einführung im letzten Jahr hat die Base-Chain ein enormes Wachstum verzeichnet und zieht immer mehr Nutzer an. Mit der Unterstützung von Coinbase, einer der größten Krypto-Börsen der Welt, hat die Base-Chain einen direkten Zugang zu Millionen von potenziellen Nutzern.

Im Vergleich zu anderen Chains, die in letzter Zeit stagnieren oder sogar Rückgänge verzeichnen, zeigt die Total Value Locked (TVL) in der Base-Chain einen stetigen Aufwärtstrend. Mit einem aktuellen TVL von 1,79 Milliarden Dollar nähert sich die Base-Chain schnell den Werten von Solana an, das derzeit bei 4,45 Milliarden Dollar liegt.

Source: DeFiLlama

Vor allem Memecoin Projekte haben die beiden beiden Blockchains nach oben katapultiert und bieten damit eine solide Grundlage für den Erfolg von Projekten wie Base Dawgz.

Ein vielversprechender Sommer für Meme-Coins

Der Juni könnte sich als besonders starker Monat für Meme-Coins erweisen. Trotz eines vorübergehenden Rückgangs in den letzten Wochen gibt es positive Anzeichen für eine Erholung. Einige Meme-Coins wie Cats in a Dogs World und SLERF haben bereits beachtliche Zuwächse verzeichnet. Prominente Meme-Coins wie MAGA (TRUMP) und Zack Morris (ZACK) gewinnen ebenfalls an Fahrt, was auf eine bevorstehende Markthochphase hindeutet. Diese Trends zeigen, dass das Interesse an Meme-Coins ungebrochen ist und weiterhin starke Wachstumschancen bietet.

In diesem Umfeld bietet Base Dawgz eine hervorragende Gelegenheit für Investoren. Der YouTuber Flo Pharell zählt Base Dawgz zu den Top-Meme-Coins des Monats.

Verschiedene Krypto- und Tech-Medien prognostizieren für Base Dawgz Renditen von 10x bis zu 100x, was den Token besonders attraktiv für Spekulanten macht. Diese optimistischen Prognosen basieren auf den starken Fundamentaldaten und dem wachsenden Interesse an Meme-Coins im Allgemeinen.

Teilnahme an der Presale-Phase: Jetzt einsteigen

Base Dawgz hat 20 Prozent seiner 8,45 Milliarden Token für die Presale-Phase reserviert, was etwa 1,69 Milliarden Token entspricht. Der aktuelle Preis von 0,00502 Dollar pro Token bietet frühen Investoren eine günstige Einstiegsmöglichkeit, bevor der Preis in der nächsten Phase um fünf Prozent steigt. Diese Preisstruktur soll Anreize für frühzeitige Investitionen schaffen und gleichzeitig das Wachstum des Projekts unterstützen.

Zusätzlich werden Staking-Möglichkeiten angeboten, bei denen 20 Prozent des Gesamtangebots als Belohnungen bereitgestellt werden. Dies gibt den Investoren die Möglichkeit, passives Einkommen zu generieren und gleichzeitig das Netzwerk zu sichern.

Um an der Presale-Phase teilzunehmen, müssen Interessierte lediglich ihre Wallet auf der Projektwebsite verbinden und das gewünschte Netzwerk auswählen. Unterstützte Netzwerke sind Base, Ethereum, Solana, Avalanche und BSC. Nach dem Verbinden können Nutzer mit Base (ETH, USDC), ETH (ETH/USDT), SOL, BSC (BNB/USDT) und AVAX investieren. Diese breite Auswahl an Netzwerken und Währungen macht es den Investoren leicht, in Base Dawgz zu investieren.

Hier zur Website und dem offiziellen Buying Widget.

Fazit: Base Dawgz auf dem Weg zum Erfolg

Base Dawgz zeigt bereits jetzt alle Anzeichen dafür, dass er zu einem führenden Token auf der Base-Chain werden könnte. Mit einer starken technologischen Basis, einer engagierten Community und der Unterstützung durch die Base-Chain hat dieser Meme-Token das Potenzial, den Erfolg von Brett zu wiederholen oder sogar zu übertreffen. Investoren sollten die Chance nutzen und sich frühzeitig an der Presale-Phase beteiligen, um von den möglichen hohen Renditen sowie den 5%igen Preissteigerungen zu profitieren. Die Kombination aus innovativer Technologie, starkem Community-Support und der soliden Grundlage der Base-Chain macht Base Dawgz zu einer vielversprechenden Investitionsmöglichkeit.

Bleiben Sie dran und folgen Sie der Base Dawgz-Community auf X und Telegram, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Die Zukunft sieht vielversprechend aus, und Base Dawgz könnte schon bald zu den Top-Playern im Kryptomarkt gehören.

Base Dawgz Token hier sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.