S&P hat gestern das Kreditrating von Daimler Trucks von BBB+ auf A- angehoben und unterstreicht damit die starke Leistung des Unternehmens im Geschäftsjahr 2023. Im ersten Quartal 2024 konnte Daimler Trucks nicht nur seine Profitabilität weiter verbessern, sondern auch seinen Umsatz trotz einer schwierigen Marktsituation in Europa und stark rückläufiger Absatz- und Auftragszahlen weiter steigern. Daimler Trucks steht weiterhin vor einer Reihe von Veränderungen, da sich die Konjunktur abkühlt, ein CEO-Wechsel bevorsteht und der Großaktionär Mercedes erwägt, seinen 30%-Anteil Anfang nächsten Jahres zu verkaufen. Seit der Herabstufung durch mwb research auf HALTEN am 26. März ist der Aktienkurs jedoch um rund 20% gesunken und trägt diesen Bedenken nun in vollem Umfang Rechnung. Die Analysten von mwb research erhöhen ihr Rating auf KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 44,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Daimler%20Truck%20Holding%20AG





