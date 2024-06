Bei Lenzing gibt es eine Veränderung im Aktionariat. Der Hauptaktionär B&C Gruppe trennt sich von einem großen Lenzing-Aktienpaket. Verkauft wird dieses an die brasilianische Suzano. 15 Prozent aller Lenzing-Aktien gehen an die Brasilianer. Der Kaufpreis liegt bei 39,70 Euro je Aktie bzw. 230 Millionen Euro. B&C hält künftig noch 37,25 Prozent an Lenzing. ...

