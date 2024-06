Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entwicklung wichtiger makroökonomischer Kennzahlen ist weiterhin ermutigend: Die hohen Zinsen sorgen für eine Verlangsamung des Kreditwachstums, was die Voraussetzung für einen mittelfristigen Rückgang des Inflationsdrucks ist, so die Analysten der DekaBank.Zudem würden Auslandsinvestoren darauf setzen, dass die Stabilität der türkischen Lira (TRY) noch für einige Zeit fortbestehe, was kurzfristige Zinsen von 50% attraktiv mache. Die hohen Kapitalzuflüsse würden einen schnellen Aufbau der Währungsreserven ermöglichen, wodurch sich die Liquiditätslage des Staates entspanne. Zwar sei die Inflationsrate im Mai von 69,8% auf 75,5% gestiegen, doch sei dafür vor allem ein starker Basiseffekt verantwortlich gewesen. Obwohl der aktuelle Inflationsdruck noch immer über dem langfristigen Trend liege (die Monatsveränderungsrate habe im Mai bei 3,4% gelegen) dürften Basiseffekte helfen, dass die Jahresveränderungsrate schon bis September auf rund 50% und Anfang 2025 auf 40% fallen werde. Der erste Härtetest für den dauerhaften Erfolg des Stabilitätskurses komme dann, wenn sich die restriktive Geldpolitik in schwächeren Konjunkturdaten niederschlage. Im ersten Quartal sei die Wirtschaft noch kräftig um 2,4% qoq und 5,7% yoy gewachsen, weshalb die Analysten der DekaBank ihre BIP-Prognose für das Gesamtjahr von 3,4% auf 4,2% angehoben hätten. Es werde sich zeigen müssen, wie lange Präsident Erdogan der Zentralbank den notwendigen Spielraum gebe, ihren Kurs fortzusetzen. Zum zweiten Härtetest könnte es am Devisenmarkt kommen. Gegenwärtig würden die hohen Kapitalzuflüsse für einen starken Aufwertungsdruck sorgen. Die Notenbank sorge mit ihren Dollarkäufen für einen stabilen nominalen Wechselkurs, was aufgrund der hohen Inflation aber zu einer starken realen Aufwertung führe, was es schwieriger mache, das hohe Leistungsbilanzdefizit im gewünschten Umfang zurückzuführen. Die Wahrnehmung einer zunehmend realen Überbewertung der Lira könnte im weiteren Jahresverlauf zu verstärkten Abwertungserwartungen und einer Umkehr der Kapitalflüsse führen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...