München (www.anleihencheck.de) - Die US-Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren mit ihrer herausragenden Entwicklung alle Erwartungen übertroffen, so Eric Winograd, Director - Developed Market Economic Research bei AllianceBernstein.Die treibende Kraft sei ungewöhnlicherweise die Fiskalpolitik gewesen. Eine Besonderheit, denn hohe Haushaltsdefizite würden zwar in wirtschaftlich schwächeren Zeiten zum Konjunkturzyklus dazu gehören. Oft sähen sich Regierungen in dieser Phase gezwungen, durch erhöhte Staatsausgaben die Nachfrage anzukurbeln, um eine Rezession zu vermeiden. Wenn es mit der Wirtschaft wieder bergauf gehe, werde die Fiskalpolitik umgedreht, die Steuereinnahmen würden steigen und Soforthilfeprogramme würden auslaufen. Genau dies sei im aktuellen Zyklus in den USA jedoch anders. ...

