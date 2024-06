Wien (www.fondscheck.de) - Der Kölner Asset Manager Rheinische Portfolio Management (RPM) hat eine Retail-Anteilsklasse seines Ende vergangenen Jahres lancierten Publikumsfonds Aktienflex Protect US (ISIN DE000A3D1WT0/ WKN A3D1WT) an den Markt gebracht, so die Experten von "FONDS professionell".Die Auflage der Privatanleger-Tranche erfolge aufgrund der "positiven Entwicklung und der erfreulichen Nachfrage", habe RPM-Geschäftsführer Mirko Hajek gegenüber FONDS professionell ONLINE mitgeteilt. ...

