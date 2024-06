Wien (www.fondscheck.de) - Die österreichische Fondsgesellschaft Impact Asset Management (I-AM) hat das Mandat für den Fair-Finance-Bond-Fonds (ISIN AT0000A0Z7W4/ WKN A1KB10) übernommen, so die Experten von "FONDS professionell".Dabei handele es sich um einen nachhaltigen Corporate-Bond-Fonds mit Fokus auf Euro-Investment-Grade-Anleihen. Der Fonds sei bereits im Jahr 2013 von Fair-Finance Asset Management aufgelegt worden und weise aktuell ein Vermögen von 232 Millionen Euro Assets under Management auf. Der Fonds sei mit dem Österreichischen Umweltzeichen und mit dem FNG-Siegel mit zwei Sternen ausgezeichnet worden. Mit dem neuen Fondsmandat knacke I-AM die Marke von vier Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen, wie es in einer Mitteilung heiße. ...

