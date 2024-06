Die Edelmetalle haben sich bisher in dieser Woche recht durchwachsen entwickelt. Gold steht bei 2314 US-Dollar mit einem Plus von 0,97 %, Silber bei 29,41 US-Dollar mit einem Plus von 0,97 %, während Platin um -0,80 % und Palladium um -1,7 % gefallen sind. In diesem Artikel analysieren wir die aktuellen Trends und Entwicklungen im Edelmetallmarkt.Nach Informationen des World Gold Council (WGC) und Expertenaussagen entwickelt sich Singapur zunehmend zu einem bedeutenden Goldhandelszentrum. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf die östliche Verschiebung des globalen ...

