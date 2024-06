© Foto: Joe Lamberti/AP/dpa



Mehrere Bitcoin-Miner trafen sich am Dienstagabend mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in Mar-a-Lago, in Palm Beach, Florida.Donald Trump sagte den anwesenden Bitcoin-Minern, dass er Kryptowährungen liebe und verstehe und fügte hinzu, dass Bitcoin-Miner helfen, die Energieversorgung aus dem Netz zu stabilisieren, so Matthew Schultz, Executive Chairman und Mitbegründer des Krypto-Mining-Unternehmens CleanSpark. Trump sagte demnach auch, dass er im Weißen Haus ein Fürsprecher für Miner sein würde. In einem Post auf seinem Truth-Social-Account sagte Trump, dass Bitcoin-Mining "unsere letzte Verteidigungslinie gegen eine CBDC" sein könnte, womit er sich auf eine digitale …