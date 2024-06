Sydney (ots/PRNewswire) -Als Reaktion auf die steigende Nachfrage der Anleger nach kostengünstigeren Handelslösungen hat FP Markets (https://www.fpmarkets.com/), ein globaler Multi-Asset Forex (https://www.fpmarkets.com/forex-trading/) und CFD (https://www.fpmarkets.com/what-is-cfd-trading/) Broker, seine Spreads für verschiedene Handelsinstrumente weiter reduziert.Christodoulos Psomas, Leiter der Abteilung Risiko bei FP Markets, zeigte sich begeistert: "Durch die kontinuierliche Optimierung unserer Handelsinfrastruktur ist es uns gelungen, die Spreads für mehrere wichtige Instrumente zu senken. Die Umsetzung dieser Änderung auf allen unseren Plattformen hat zu einem kosteneffizienteren Handelsumfeld für alle unsere Kunden geführt. Wir verpflichten uns, diese Bedingungen beizubehalten und weiter zu verbessern, denn unser Ziel wird immer sein, ein hervorragendes Handelserlebnis zu bieten."Im Rahmen der Bemühungen des Brokers, die Handelskosten für seinen wachsenden Kundenstamm zu minimieren, gilt die Verringerung der Spreads für eine Reihe von häufig gehandelten CFD-Produkten, darunter Spot Gold (https://www.fpmarkets.com/metals/) (XAU/USD (https://www.fpmarkets.com/xau-usd/)), eine Reihe von Haupt- und Neben-Währungspaaren (https://www.fpmarkets.com/forex/) sowie die wichtigsten Aktienindizes (https://www.fpmarkets.com/share-cfds/), wie den Dow Jones Industrial Average (US30), den S&P 500 (US500) und den Nasdaq 100 (US100).Die Website (https://www.fpmarkets.com/forex-spreads/) von FP Markets enthält eine Aufschlüsselung der geänderten Spreads und der betroffenen Anlageklassen.Mit einer Auswahl von über 10.000 CFDs in Kombination mit niedrigen Spreads, schneller Ausführung, einer breiten Palette an erstklassigen Handelsplattformen (https://www.fpmarkets.com/platforms/), wie MetaTrader (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/), cTrader (https://www.fpmarkets.com/platforms/ctrader/) und TradingView (https://www.fpmarkets.com/platforms/tradingview/), sowie einer multiregulierten Handelsumgebung, zeichnet sich FP Markets weiterhin als der Broker der Wahl für Investoren auf der ganzen Welt aus.Hinweise für die RedaktionInformationen zu FP Markets:- FP Markets ist ein mehrfach regulierter Forex- und CFD-Broker mit über 19 Jahren Branchenerfahrung.- Das Unternehmen bietet überaus wettbewerbsfähige Interbank-Forex-Spreads ab 0,0 Pips.- Trader können aus den führenden, leistungsstarken Online-Trading-Plattformen (https://www.fpmarkets.com/platforms/) wählen, darunter die mobile App (https://www.fpmarkets.com/mobile-trading-app/) von FP Markets, MetaTrader 4 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/), MetaTrader 5 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt5/), WebTrader (https://www.fpmarkets.com/webtrader-login/), cTrader (https://www.fpmarkets.com/platforms/ctrader/), Iress (https://www.fpmarkets.com/iress/) und TradingView (https://www.fpmarkets.com/platforms/tradingview/).- Der herausragende mehrsprachige Kundenservice des Unternehmens, der rund um die Uhr verfügbar ist, wurde von Investment Trends honoriert und über fünf Jahre in Folge mit dem "Award für höchste Kundenzufriedenheit insgesamt" ausgezeichnet.- FP Markets wurde bei den Global Forex Awards in fünf aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) als "Bester globaler Forex Value Broker" ausgezeichnet.- FP Markets wurde bei den Global Forex Awards 2022 und 2023 als "Bester Forex Broker - Europa" und als "Bestes Forex Partnerprogramm - Asien" ausgezeichnet.- FP Markets hat bei den Ultimate Fintech Awards 2022 die Auszeichnung "Beste Trade-Ausführung" erhalten.- FP Markets wurde bei den FAME Awards 2023 zum "Besten CFD-Broker in Afrika" gekürt.- FP Markets erhielt die Auszeichnungen "Beste Trade-Ausführung" und "Transparentester Broker" bei den Ultimate Fintech Awards APAC 2023.- Zu den Regulierungsbehörden von FP Markets gehören die Australische Securities and Investments Commission (ASIC), die Financial Sector Conduct Authority (FSCA) von Südafrika, die Financial Services Commission (FSC) von Mauritius, die Securities and Exchange Commission (CySEC) von Zypern, die Securities Commission der Bahamas (SCB) und die Capital Markets Authority (CMA) von Kenia.- FP Markets wurde bei den Brokersview Awards 2024 Singapur mit dem Preis für die "Beste Trade-Ausführung" ausgezeichnet.- FP Markets wurde bei den FAME Awards 2024 als "Bestes Trading-Erlebnis - Afrika" ausgezeichnet.Weitere Informationen zum umfassenden Produkt- und Dienstleistungsangebot von FP Markets finden Sie unter https://www.fpmarkets.com/.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2435390/FP_MARKETS.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1574261/4747759/FP_Markets_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fp-markets-reduziert-die-spreads-in-den-wichtigsten-anlageklassen-302170727.htmlPressekontakt:ANDRIA PHINIEFS,a.phiniefs@fpmarkets.com,0035725589200Original-Content von: FP Markets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136925/5799826