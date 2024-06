Procept Biorobotics: Point72 Europe London LLP hat 123800 Aktien dazugekauft!

Medizintechnik-Unternehmen mit 58%-Halbjahresrallye bei Procept Biorobotics (PRCT)

Immer noch rote Zahlen, aber viel Potenzial!

Procept Biorobotics (PRCT) - ISIN US74276L1052

Rückblick: Das Medizintechnik-Unternehmen überzeugt mit einem Halbjahresplus von 59 Prozent und bildete in den vergangenen Wochen eine Widerstandslinie beim Allzeithoch knapp unter 60 USD aus.

Procept-Biorobotics-Aktie: Chart vom 11.06.2024, Kürzel: PRCT Kurs: 67.06 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wenn die Bullen an Bord bleiben, dürfte der Kurs die Widerstandslinie bald nachhaltig überschreiten. Das Kursziel läge dann nach Measured Move bei 73.60 USD.

Mögliches bärsches Szenario

Die fundamentalen Zahlen geben noch nicht viel her. Bei Krisenanzeichnen könnten die Investoren kalte Füße bekommen und das Weite suchen. Dem sollten wir uns anschließen, sobald wir erkennen, dass das Setup nicht funktioniert.

Meinung

Procept Biorobotics Corporation sieht sich als ein Vorreiter in der chirurgischen Robotik und will die Urologie revolutionieren. Das Flaggschiffprodukt, das AquaBeam Robotic System, ist ein bildgeführtes, hochmodernes Robotersystem für minimalinvasive urologische Eingriffe. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung, einer häufigen Erkrankung bei Männern. Zum Kurswachstum hat womöglich auch der Zukauf von 123800 Aktien seitens der Point72 Europe London LLP beigetragen. Der Fonds besitzt damit 530071 Aktien, was 1.05 Prozent der Procept Biorobotics Corporation entspricht.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 3.45 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 36.96 Mio USD

Quellennachweis: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/nasdaq-prct-sec-filing-2024-06-11/

Meine Meinung zu Procept Biorobotics ist bullisch.

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 04.06.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein möglicher Interessenskonflikt vor.

