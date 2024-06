Die neueste Handelssitzung schloss für Nike (NKE) mit einem geringfügigen Rückgang von 0,14% bei $95,87 und hinkte damit hinter dem täglichen Gewinn des S&P 500 von 0,27% her. Trotz eines Anstiegs von 3,54% im letzten Monat und einer Performance, die sowohl den Konsumgütersektor als auch den S&P 500 übertraf, erwarten Marktbeobachter gespannt die bevorstehenden Geschäftsergebnisse des Unternehmens. Für die am 27. Juni 2024 geplante Bekanntgabe wird ein Gewinn je Aktie (EPS) von $0,86 erwartet, was einer beachtlichen Steigerung von 30,3% im Vergleich zum Vorjahr entsprechen würde. Analysten schätzen den Quartalsumsatz auf $12,91 Milliarden, was einem moderaten Anstieg von 0,68% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspräche. Dennoch deuten die revidierten Schätzungen von Wells Fargo auf mögliche Herausforderungen in [...]

