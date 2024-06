Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!ZDFFreitag, 26. Juli 2024, 23.30 UhrDer ZDF Comedy SommerStand-Up mit den Stars der deutschen SzeneSommer macht lustig! In acht hochkarätig besetzten Shows zeigen die Stars der deutschen Stand-up-Comedy, was sie am besten können: großartig unterhalten.In dieser Folge teilt sich Gastgeber Özcan Cosar die Bühne mit Maria Clara Groppler, Tony Bauer und Fred Costea.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5799859