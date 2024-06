© Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Der Vermögensverwalter BlackRock hat seinen Anteil an Rheinmetall aufgestockt und hierfür Kaufoptionen ausgeübt.BlackRock, der nach verwaltetem Kapital größte Vermögensverwalter der Welt, hat seinen Aktienanteil am deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall aufgestockt. BlackRock tauscht Optionen gegen Aktien Hierzu hat BlackRock zuvor erworbene Kaufoptionen ausgeübt und von seinem Optionsrecht zum Bezug von Aktien Gebrauch gemacht. Bekannt wurde die Transaktion nach einer verpflichtenden Mitteilung an die Aufsichtsbehörden. Unternehmen müssen alle Transaktionen jenseits der Meldeschwelle von 5 Prozent unverzüglich mitteilen. Durch den Bezug neuer Anteile erhöht sich die Aktienbeteiligung von …