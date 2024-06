Am Mittwoch stehen in den USA zwei Großereignisse auf dem Programm. Die immer näher rückende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend dürfte die US-Börsen beschäftigen. Insbesondere für zinssensible Tech-Titel wie die PayPal-Papiere steht viel auf dem Spiel und Volatilität ist vorprogrammiert. Am Nachmittag (14.30 Uhr) veröffentlicht zunächst die US-Regierung neue Inflationsdaten. Diese stehen in engem Zusammenhang mit dem zweiten wichtigen Ereignis des Tages: Der Zinsentscheidung der US-Notenbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...