NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA, JAPAN ODER EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE. DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA: Absage der geplanten Kapitalerhöhung und der Notierungsaufnahme im Freiverkehr der Börse Düsseldorf Hamburg, 12. Juni 2024 - Die DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA (Gesellschaft) (ISIN: DE000DWRX249) zieht den am 15. Mai 2024 gestellten Zulassungsantrag für die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf im Segment Primärmarkt zurück. Grund ist, dass von den im Rahmen eines öffentlichen Angebotes vom 22. Mai bis 12. Juni 2024 (12 Uhr) angebotenen Aktien der Gesellschaft das selbst gesetzte Mindestvolumen von 1.000.000 gezeichneten Aktien nicht erreicht worden ist. Das Unternehmen prüft verschiedene Wege und Maßnahmen, um zu einem späteren Zeitpunkt eine Einbeziehung ihrer Aktien an einer Börse oder eine Alternative zu realisieren. Kontakt DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin DAVIGOworx Management GmbH, diese wiederum vertreten durch Herrn Dipl. Kfm. Simon Marbach Heimhuder Strasse 52, 20148 Hamburg E-Mail: contact@davigoworx.com Internet: www.davigoworx.com Ende der Ad-hoc-Mitteilung



