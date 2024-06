Wattif wurde von B&B Hotels mit dem Ausbau und dem Betrieb der Ladeinfrastruktur an Hotelparkplätzen einiger Häuser in Deutschland und Österreich beauftragt. In einem ersten Schritt werden 100 neue Ladestationen an 20 Hotels, verteilt auf beide Länder, installiert. Der Startschuss ist mit dem B&B Hotel in Wien bereits gefallen. "Das flexible Modell von Wattif Europe, in dem wir den Betrieb der Infrastruktur komplett in die Hände der Experten legen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...