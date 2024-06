DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Rheinmetall will der Bundeswehr bis November weitere 1515 Militär-Lastwagen liefern. Der Auftragswert liege bei 920 Millionen Euro, teilte der Rüstungskonzern am Mittwoch in Düsseldorf mit. Es handele sich um einen Abruf aus dem im Juni 2020 geschlossenen Rahmenvertrag zur Lieferung von insgesamt bis zu 4000 Lastwagen mit einem sogenannten Wechselladersystem. Die Lastwagen können unter anderem Pritschen laden, auf denen etwa Munition, Kraftstoff oder Wasser transportiert wird. Die Fahrzeuge sollen im zweiten Halbjahr 2024 bis Mitte November 2024 ausgeliefert werden.

Ein Teil der Lkw werde als geschützte Variante über eine gepanzerte Kabine verfügen, teilte Rheinmetall weiter mit. Dadurch erhöhten sich "die Überlebens- und Durchhaltefähigkeit sowie die taktische Flexibilität der logistischen Einheiten und Verbände erheblich"./tob/DP/stk