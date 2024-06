© Foto: Gregor Fischer/dpa +++ dpa-Bildfunk



Die Daten zur US-Verbrauchpreisentwicklung lagen unter den Erwartungen. Befürchtungen um erneut höhere CPI-Daten haben sich damit nicht bestätigt.Die US-Inflation ist nach den am Mittwochmittag von der US-Statistikbehörde veröffentlichten Daten im Mai erneut leicht gestiegen. Der Anstieg blieb aber unter den Erwartungen von Analysten. Im Vergleich zum Vormonat bleiben die Verbraucherpreise (CPI) unverändert, gegenüber dem Vorjahr legten sie um 3,3 Prozent. Damit war der Preisanstieg nicht so stark, wie vorab befürchtet. Volkswirte hatten mit Steigerungen in Höhe von 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat und 3,4 Prozent im Vorjahresvergleich gerechnet. Die in den vergangenen Monaten hartnäckig …