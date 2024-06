Zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt zählt am Mittwoch die Heidelberg Materials-Aktie . Der Kurs des Wertpapiers legt kräftig zu. Jahreschart der Heidelberg Materials AG-Aktie, Stand 12.06.2024 Zu den stärksten Aktien an der Börse zählt derzeit das Wertpapier von Heidelberg Materials.

Den vollständigen Artikel lesen ...