Waldachtal (ots) -Solarenergie lässt sich als jederzeit verfügbare, erneuerbare und nachhaltige Energiequelle nutzen. Dieser Trend setzt sich auch immer mehr beim Bauen und Wohnen durch. Um Solaranlagen auf Dächern und an Fassaden zu montieren, bietet der Befestigungsspezialist fischer Solar- und Fassadensysteme sowie begleitende Serviceleistungen für den Projekterfolg an. Auf der Fachmesse Intersolar Europe zeigt das Unternehmen seine Neuheiten vom 19. bis 21. Juni 2024 in Halle A5, Stand A5.413.Auf der Intersolar Europe, der weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft, ist der Befestigungsspezialist fischer mittendrin. In Halle A5 präsentiert der Aussteller seine innovativen Systemlösungen, um Photovoltaik-Module (PV-Module) auf Dächern und an Fassaden zu montieren.Der Befestigungsexperte zeigt seine Solarsysteme, mit denen Monteure unterschiedliche Befestigungssituationen bei der Montage von Solaranlagen auf Dächern meistern - von kleinen Installationen im Eigenheim bis zu großen Industrieanlagen. Bereits 2006 erkannte das Unternehmen den Trend zur photovoltaischen Energieerzeugung. Die italienische fischer Landesgesellschaft entwickelte im engen Austausch mit fischer Solar-Experten weltweit Befestigungssysteme für PV-Anlagen. Aktuell bringt fischer den internationalen Rollout der Solarsysteme voran und greift dabei auf bald 18 Jahre Erfahrungswerte und Projekterfolg zurück. Real-Exponate auf dem fischer Messestand zeigen die Anwendung der Systeme auf Dächern mit Ziegel-, Faserzement-, Stehfalz- und Trapezblech-Eindeckung. Schienen, Dachhaken, Klemmen, Stockschrauben und weiteres Zubehör bilden jeweils passende Systemlösungen für Solarteure und Systemanbieter von PV-Modulen und -Anlagen. Cleveres Design und technische Raffinessen ermöglichen dabei flexible Anwendungen sowie die einfache und schnelle Installation. Viele Spezialwerkzeuge oder größere Änderungen am Dach sind dabei nicht nötig. Ein weiterer Vorteil liegt in der hohen Produktqualität zugunsten dauerhafter Sicherheit und Funktionalität der Anlage während ihrer gesamten Nutzungsdauer. Das Spektrum deckt insgesamt Schrägdächer mit unterschiedlichen Eindeckungen sowie Anordnungen und Ausrichtungen der PV-Module ab. Dabei sind die Systeme kompatibel mit Deckungsmaterialien wie Dachziegel und -steine, Faserzementplatten, Trapez- oder Stehfalzblechen sowie Abdichtungsbahnen.Weitere Wandexponate veranschaulichen, wie fischer Fassadensysteme zur dauerhaft sicheren Ausführung von Solarfassaden zum Einsatz kommen. Gezeigt werden dabei neue PV-Clips für Platzierungen am Rand oder in der Feldmitte inklusive Schiebemutter FSMN M8 R, die durch einfache Anwendung, durchdachte Technik und wirtschaftliche Effizienz überzeugen. Zwischen den PV-Modulen sind nur minimale Fugen nötig, sodass in Kombination mit der verdeckten Befestigung eine homogene Oberfläche entsteht. Die zwängungsfreie Montage und das lastenoptimierte Design gewährleisten eine technisch einwandfreie Umsetzung. Und dank einer einfachen und flexiblen Montage auf verschiedenen Untergründen und Unterkonstruktionen lassen sich PV-Anlagen besonders kostenoptimiert und nutzerfreundlich realisieren.Ebenfalls zu sehen sind die horizontalen Agraffenprofile ATK 103 PV, die zusammen mit vertikalen Tragprofilen eingesetzt werden. In das offene C-Profil dieser Horizontalelemente können die PV-Module mit auf der Rückseite vormontierten Agraffen eingehängt werden. Dabei ermöglichen die Vormontage der Agraffen mit speziellen Schrauben und deren exakt auf das Horizontalprofil abgestimmte Geometrie einen schnellen Baufortschritt. Mit seinen Unterkonstruktionen für PV-Module ermöglicht fischer die Errichtung ästhetisch hochwertiger, sicherer Bauten mit nachhaltiger Energieproduktion.Um die Planung und Berechnung der Montagesysteme für Solaranlagen zu vereinfachen, bietet fischer zudem die neue Software SOLARPANEL-FIX innerhalb der fischer FiXperience Suite an. An einer Beratungsstation auf der Intersolar können sich Besucherinnen und Besucher live davon überzeugen, wie das praktische Tool in wenigen Schritten nach Eingabe aller erforderlichen Parameter eine vollständige Stückliste für die Erstellung der PV-Unterkonstruktion, eine Montageanleitung sowie den rechnerischen Nachweis generiert. Durch Geolokalisierung der Baustelle berechnet die Software automatisiert unter anderem Schnee- und Windlasteinwirkungen. Die klar gegliederte Eingabestruktur und weitere Features vereinfachen die Anwendung.An einer weiteren Beratungsstation kommt der Befestigungsspezialist mit Besucherinnen und Besuchern in das Gespräch zu seinen umfassenden Serviceleistungen, mit denen er seine Auftraggeber bei der Planung und Ausführung der Solaranlagen auf dem Dach und an der Fassade begleitet. Möglichkeiten der Unterstützung reichen von der Planung und Bemessung über die Vor-Ort-Unterstützung auf der Baustelle bis hin zum erfolgreichen Projektabschluss. Aussagekräftige Referenzprojekte veranschaulichen dabei die umfassenden Kompetenzen bei der Realisierung von Solarfassaden weltweit.Authentisch und lebensnah kommuniziert werden die Vorteile der fischer Solarsysteme in Videos mit Jürgen Klopp. Im Rahmen der seit Anfang 2023 andauernden Markenbotschafter-Strategie taucht der Erfolgstrainer in den Bewegtbildern in die fischer Befestigungswelt ein. Dabei testet Jürgen Klopp unter anderem die neuen Solarsysteme für die Dachmontage - zu sehen auf der Intersolar.Die Intersolar Europe vernetzt unter dem Motto "Connecting Solar Business" seit über 30 Jahren die maßgebenden Akteure der Solarwirtschaft - von Herstellern, Zulieferern und Händlern über Installateure und Dienstleister bis hin zu Projektentwicklern, Planern und Start-ups. Dabei stellt sie die aktuellen Trends, Entwicklungen und Geschäftsmodelle in den Fokus. Für die nächste Ausgabe erwartet sie mehr als 1.370 Aussteller auf einer Ausstellungsfläche von 111.000 m². Die Intersolar Europe findet im Rahmen von The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft, auf der Messe München statt, wobei insgesamt mehr als 115.000 Besucherinnen und Besucher erwartet werden.Pressekontakt:Katharina Siegel-RieckPressereferentin fischer Befestigungssysteme, fischer Electronic SolutionsTel. +49 (0) 7443 / 12-4217Mobil +49 (0) 170 / 2271830KatharinaMaria.Siegel-Rieck@fischer.deOriginal-Content von: fischerwerke GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109406/5799966