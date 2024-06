Die a. o. Hauptversammlung der Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere mit Sitz in Wolfenbüttel hat am 26.04.2024 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 1.200.000,00 EUR um 800.000,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre durch Ausgabe von 800.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Dividendenberechtigung ab 01.01.2024 zum Ausgabepreis von 1,75 EUR je Aktie.Die neuen Aktien werden übernommen von der Valeur & Vignette GmbH, Salzbergstr. 2 in 38302 Wolfenbüttel mit der Verpflichtung, die neuen Aktien den übrigen Aktionären in Höhe des auf sie entfallenden Bezugsrechts zu dem von ihr gezahlten Ausgabepreis zum Bezug anzubieten, soweit sie nicht gegebenenfalls selbst als Aktionärin mit ihren Altaktien bei gleichem Bezugsverhältnis bezugsberechtigt ist.Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Für die Abwicklung des unseren Aktionären zustehenden mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 3:2 zu 1,75 € ist die Valeur & Vignette GmbH, Wolfenbüttel, als Abwicklungsstelle bestimmt. Ein Bezugsrechtshandel oder ein Spitzenausgleich findet nicht statt. Die Bezugsfrist beträgt zwei Wochen.Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden aufgefordert, das Bezugsrecht auf die neuen Aktien zur Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit vom17. Juni bis 28. Juni 2024 (einschließlich)bei der Valeur & Vignette GmbH (als Abwicklungsstelle der Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere) auszuüben. Die Abwicklungsstelle hält für die Ausübung des Bezugsrechts einen Vordruck bereit. Dieser Vordruck kann bei der Valeur & Vignette GmbH, Salzbergstr. 2, 38302 Wolfenbüttel, Fax 05331-975555, E-Mailinfo@historische-wertpapiere.deangefordert werden. Der Vordruck steht ferner auf der Internet-Seitewww.aktiensammler.dezum download bereit. Die Bezugserklärung muss der Abwicklungsstelle bis zum 28.06.2024 zugegangen sein.Mit Ablauf des 14.06.2024 werden die Bezugsrechte von den Aktienbeständen getrennt. Ein börsenmäßiger Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen und werden am Ende der Bezugsfrist wertlos.Die neuen Aktien werden in einer Globalurkunde mit der Wertpapier-Kenn-Nummer 502 010 verbrieft.Wichtiger Hinweis für Kreditinstitute: Die Depotbanken werden gebeten, ihre Kunden auf das Bezugsrecht und die Bezugsfrist hinzuweisen sowie ihren Kunden für die bei ihnen depotverwahrten Aktienbestände der WKN 502 010 den stückzahlmäßigen Bestand per Stichtag 14.06.2024 abends zu bestätigen. Weiteres ist von Kreditinstituten nicht zu veranlassen. Unsere Aktionäre können ihr Bezugsrecht ausüben durch Abgabe des oben erwähnten Vordrucks unter Beifügung der Bestands-Bestätigung ihres depotführenden Kreditinstitutes. Wolfenbüttel, im Juni 2024

