Berlin (www.fondscheck.de) - Die europäische Ratingagentur Scope hat ihre Beurteilung von rund 6.900 Fonds überprüft, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Besonders gut hätten sich im Mai europäische Aktienfonds geschlagen, vor allem solche mit Nebenwerte- oder Nachhaltigkeitsfokus.Nach vier Monaten mit (B)-Rating habe der Vontobel Fund Gl Environmental Change (ISIN LU0384405519/ WKN A0RCVV) sein (A)-Rating zurückerobert. Der Fonds investiere mittels eines Impact-Ansatzes nach Artikel 9 SFDR in globale Unternehmen, die Lösungen für ökologische Herausforderungen anbieten würden, beispielsweise in Bereichen wie ressourceneffiziente Industrie oder Infrastruktur für saubere Energie. Die größten Titel im Fonds seien Applied Materials mit 3,6%, Linde mit 3,3% und Prysmian mit 3,1%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...