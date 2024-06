© Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa



Das Überangebot von Rohöl wird in den Jahren bis 2030 konstant anwachsen, warnt die Energieagentur. Diese könnte weitreichende Folgen für die OPEC und die großen Ölproduzenten haben.Die Internationale Energieagentur (IEA) warnte am Mittwoch in ihrem jüngsten mittelfristigen Marktbericht "Oil 2024" davor, dass der von den USA angeführte Anstieg der weltweiten Ölproduktion das Nachfragewachstum bis zum Ende des Jahrzehnts übersteigen könnte. Dies dürfte zu einem noch nie dagewesenen Ausmaß an ungenutzten Kapazitäten führen und könnte die Marktsteuerung durch die OPEC+ empfindlich stören. Die IEA geht davon aus, dass die weltweite Ölnachfrage bis 2030 auf rund 106 Millionen Barrel pro Tag …