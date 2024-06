Baden-Baden (ots) -SWR3 hat für das Programm zur Fußball-Europameisterschaft gleich mehrere Highlights entwickelt. Im "Elch-Orakel" soll Elch Linus aus dem Wildpark Pforzheim die Gewinnchancen der deutschen Nationalmannschaft vorhersagen. Zum Orakel wird er, indem sich Linus entweder für die "deutsche" oder die gegnerische Hälfte seines zweigeteilten Futtertrogs entscheidet. Außerdem komponierte SWR3 einen eigenen SWR3 EM-Song. In "SWR3 MOVE" senden am 19. Juni Sascha Zeus und Michael Wirbitzky live zwischen 16 und 20 Uhr von der Public-Viewing-Area aus Stuttgart zum zweiten Vorrundenspiel Deutschland gegen Ungarn. Reporterinnen fangen die Stimmung vor Ort ein.SWR3 feiert vor Ort, Tippspiel und TicketverlosungSWR3 feiert vor Ort: Beim Public Viewing auf dem Schlossplatz in Stuttgart und am Neuen Messeplatz in Landau in der Pfalz. Hier gibt es zwei Leinwände, vier Fan-Zonen und neben den Spiel-Übertragungen noch ein großes Rahmenprogramm. Fünf Spiele werden in der Stuttgarter Arena ausgetragen. Hierfür verlost das Programm am 13. Juni zwischen 6 und 10 Uhr in der "SWR3 Morningshow" je 4x2 Tickets für alle Vorrundenspiele. Die vier Gewinnerinnen oder Gewinner werden dann mit ihren Begleitpersonen alle Vorrundenspiele in Stuttgart sehen, auch die Partie Deutschland gegen Ungarn.In Landau findet das größte Public Viewing der Pfalz statt, mit Platz für 6.500 Fans. Eine Warm-up-Party gemeinsam mit SWR3 vor dem ersten Spiel der Fußball-Europameisterschaft stimmt das Publikum ein.Beim SWR3 Tippspiel kann eine Hörerin oder ein Hörer gegen ARD-Fußballexperte Tom Bartels tippen. Nach den Spielen kommen jeweils beide in SWR3 zu Wort.Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: swr.li/dieeminswr3 und https://www.swr3.de/aktuell/service/public-viewing-em-staedte-bw-rlp-100.htmlPressekontakt:Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5800004