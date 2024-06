Boeing und seine Weltraummission befinden sich weiterhin im Blickpunkt des Interesses, da die geplante Rückkehr des Starliner-Raumschiffs von der Internationalen Raumstation nun für den 18. Juni erwartet wird, eine Verzögerung zum Ursprungstermin. Die Entscheidungsträger des Unternehmens brüten über Faktoren wie die Reparatur fehlerhafter Komponenten, Wetterbedingungen und Zeitplanänderungen bzgl. Aktivitäten auf der ISS nach, während am Boden die Eröffnung einer neuen Ingenieureinrichtung in Florida für Verteidigungs- und Regierungsdienste ansteht. Die neue Anlage soll Ende des Jahres in Betrieb gehen und verspricht das Personal mit Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung in den nächsten Jahren fast zu verdoppeln. Hierbei signalisiert Boeing eine strategische Expansion sowohl im Raumfahrt- als auch im Verteidigungssektor.

Sinkende

