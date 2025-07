© Foto: Lindsey Wasson/AP/dpa

Die Boeing-Aktie ist gefallen, nachdem die Untersuchungen zum 787-Absturz begonnen haben und Jay Malave als neuer CFO seinen Dienst antritt.Die Aktien von Boeing ist am Montag im Handelsverlauf um 2,9 Prozent gefallen. Hintergrund ist die laufende Untersuchung zum tragischen Absturz von Air India Flug 171, einem Boeing 787 Dreamliner, der am 12. Juni kurz nach dem Start in Ahmedabad abgestürzt war. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Auswertung der Flugdatenschreiber - mit möglichen Konsequenzen für den US-Flugzeugbauer. Absturz sorgt für Nervosität bei Investoren Erste Analysen der Flight Recorder - auch als "Black Boxes" bekannt - laufen derzeit in einem Luftfahrtlabor in …