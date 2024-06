DJ EZB/De Guindos: Disinflationsprozess tiefgreifend und intensiv

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Zinsen in der vergangenen Woche nach Aussage von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos wegen der deutlichen Fortschritte bei der Inflation gesenkt. In einer im Netz übertragenen Veranstaltung von MNI sagte Guindos aber auch, dass die EZB in den nächsten Monaten keinem vorab beschlossenen Zinspfad folgen werde und dass die Inflationsentwicklung der nächsten Monate "schwierig" werden dürfte. "Der Disinflationsprozess in Europa war tiefgreifend und intensiv", sagte De Guindos, und auch die Kerninflation sei gesunken.

De Guindos räumte ein, dass die Zinssenkung angesichts gestiegener Wachstums- und Inflationsprognosen nicht leicht zu kommunizieren gewesen sei, doch seien beide Prognosen nur "marginal" erhöht worden. "Die nächsten Monate werden schwierig aber wir erwarten, dass sich der Disinflationsprozess ab Anfang 2025 fortsetzen wird."

De Guindos zufolge wird die EZB vor allem auf die Entwicklung der Preise im Dienstleistungssektor und - damit zusammenhängend - der Löhne, sowie der Produktivität beobachten. Er sagte aber, dass die EZB erwarte, dass höhere Lohnstückkosten wie schon im Vorjahr von den Unternehmensgewinnen absorbiert werden.

June 12, 2024 09:49 ET (13:49 GMT)

