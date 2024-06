Nemetschek - Softwarekonzern baut auf neue Geschäftsmodelle und Expansion

Die Nemetschek-Aktie konnte in den vergangenen Wochen mit einer Reihe guter Nachrichten aufwarten und schickt sich an, eine wichtige technische Widerstandsmarke zu überwinden.

Vor über 60 Jahren begann Bauingenieur Georg Nemetschek mit einem Ingenieurbüro für das Bauwesen. Inzwischen zählt der Konzern über 6 Millionen Nutzer in 142 Ländern. Dabei gliedert sich das in München ansässige Unternehmen in vier Bereiche: Design, Build, Media und Manage. Die beiden ersten Segmente steuerten im zurückliegenden Quartal knapp 82 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Mit einem Umsatzplus gegenüber dem Vorjahresquartal von 9,4 Prozent lag das Unternehmen in den ersten drei Monaten des Jahres leicht unterhalb des Zielkorridors von 10 bis 11 Prozent. Die EBITDA-Marge von 30,5 Prozent lag hingegen im Plan. In allen Segmenten setzt Nemetschek - ähnlich wie viele andere Konzerne - verstärkt auf SaaS (Software as a Service) statt den Verkauf von Lizenzen. Im ersten Quartal stieg die Zahl der SaaS-Abonnenten um rund ein Drittel. Der Übergang vom Lizenzmodell zum SaaS-Modell bremst jedoch zunächst das Wachstum.

Um es zusätzlich voranzutreiben, stärkte Nemetschek zuletzt die Präsenz im - nach eigenen Angaben - drittgrößten Markt der Welt, Indien. Vor einigen Wochen verkündete der Bausoftwarekonzern zudem eine Kooperation mit Autodesk, um Arbeitsabläufe und den Datenaustausch zwischen den Produkten beider Konzerne zu optimieren. Anfang Mai gründete Nemetschek einen AI Inovations Hub, um KI-Aktivitäten der gesamten Gruppe zu bündeln. Vergangene Woche überraschte Nemetschek die Anleger mit einer Übernahme in den USA für 770 Millionen US-Dollar. Mit dem Kauf des Bausoftwareunternehmens GoCanvas baut Nemetschek das US-Geschäft aus. Im ersten Quartal 2024 lag der US-Anteil nur bei 34 Prozent. GoCanvas entwickelt unter anderem Software zur papierlosen Erfassung, Auswertung und Integration von Baustellendaten. Damit eröffnet Nemetschek somit ihren Kunden weltweit, Möglichkeiten zur weiteren Digitalisierung von Arbeitsprozessen.

Investoren quittierten die geplante Übernahme von GoCanvas zunächst mit einem Kursplus. Analysten reagierten uneinheitlich. Das MDAX®-Papier wird nach Angaben von Refinitiv aktuell mit einem KGV von 64,25 bewertet und ist damit kein Schnäppchen. Daher werden die Geschäftszahlen in den kommenden Quartal besonders stark im Fokus stehen. Schwache Zahlen könnten die Aktie deutlich unter Druck setzen.

Chart: Nemetschek

Widerstandsmarken: 93,20/101,65/107,65/116,55 EUR

Unterstützungsmarken: 69,80/74,35/78,80/85,00 EUR

Die Aktie von Nemetschek bildet seit November 2022 einen Aufwärtstrendkanal. In einer ersten Aufwärtswelle stieg die Aktie bis in den Bereich des vorangegangenen Hochs von EUR 74,35. Es folgte eine Konsolidierung von Juni bis September 2023 bis EUR 55,50. Dort startete im vergangenen Oktober die zweite Aufwärtswelle. Seit Mitte Januar 2024 bewegt sich das Papier mehrheitlich zwischen EUR 78,80 und EUR 93,20. In der vergangenen Woche deutete sich ein nachhaltige Ausbruch über die EUR 93,20 an. Allerdings ging den Bullen schnell die Puste aus und die Aktie sank zurück zur Ausbruchslinie. Gelingt es, diese Marke nachhaltig zu überwinden, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis EUR 101,65 (Oberkante des Aufwärtstrendkanals) und im weiteren Verlauf bis EUR 107,65 (138,2%-Retracementlinie) beziehungsweise EUR 116,55 (Allzeithoch, 161,8%-Retracementlinie). Solange die Marke von EUR 93,20 nicht überschritten ist, muss jedoch mit Rücksetzern bis EUR 78,80 gerechnet werden.

Nemetschek in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 22.11.2022-12.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Nemetschek in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.06.2019- 12.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Express Aktienanleihen Protect könnten eine interessante Anlagemöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Express Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 70 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe des anfänglichen Referenzpreises oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert vorzeitig zurück. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Nemetschek-Aktie auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Faktor-Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung der Siemens-Aktie zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

Basiswert Produkttyp WKN Verkaufspreis Finaler Beobachtungstag Bemerkung Nemetschek Express Aktienanleihe Protect HV4XTN * 101,00%** 02.07.2027 Basispreis: 70%***; Zinssatz: 7,7 % p.a.

*Zeichnungsfrist bis 04.07.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.06.2024; 10:30 Uhr;

Faktor Optionsscheine Long auf Nemetschek für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Nemetschek HC6EC3 14,99 62,149874 69,918608 3 Open End Nemetschek HC64VM 12,54 74,577807 83,900033 5 Open End Nemetschek HC8TLS 7,36 83,898756 90,426079 10 Open End Nemetschek HC9K6S 8,00 85,452247 90,88701 12 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.06.2024; 13:55 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf Nemetschek für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Nemetschek HD6824 10,95 124,269108 116,502289 -3 Open End Nemetschek HD4BR6 6,64 116,50165 107,181518 -4 Open End Nemetschek HD5NQ7 3,34 102,520226 95,99994 -10 Open End Nemetschek HD5UU4 3,84 99,413243 95,058943 -15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.06.2024; 14:00 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der Nemetschek finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!