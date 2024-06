Der Xpeng G6 wird nach dem Europastart in den Niederlanden, Norwegen, Dänemark und Schweden ab August auch in Deutschland in den Handel kommen. Zudem sind erste Preise für den deutschen Markt bekannt - zumindest vorläufige. In der Mitteilung zum G6 nennt Xpeng Deutschland zwar noch keine Preise, dafür aber der ADAC in einem Artikel zu dem SUV-Coupé: 43.600 Euro kostet die Version mit kleinem 66-kWh-Akku, für 4.000 Euro mehr gibt es die größere Batterie, ...

