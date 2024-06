"Der Aktionärsbrief"

Die Aktie war unser Bulle der Woche in AK 17/24. Zwischengewinn über 16 % und technisch nun offen bis zunächst 90 $. Inzwischen gab es auch die Zahlen zum ersten Quartal. Der Bruttoumsatz im E-Commerce-Geschäft stieg um 33 % auf 23,6 Mrd. $ (Konsens 22,8 Mrd. $). Das bereinigte EBITDA kam mit einem Minus von nur noch 22 Mio. $ (Konsens: - 128 Mio. $). Zweistellige Wachstumsraten gab es auch im Bereich Digitale Finanzdienstleistungen (+ 24 % auf 499 Mio. $), Digital Entertainment (+ 12 % auf 512 Mio. $). Bei Letzterer steigt die Anzahl der aktiven monatlichen Nutzer auf 595 Mio. nach 529 Mio. im vierten Quartal. Die Analysten hoben die Konsenstaxen leicht an. Jefferies bestätigte zuletzt seinen Zielkurs von 89 $.