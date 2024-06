BITCOIN: Warten auf die FED, Inflation kühlt sich ab: Bitcoin vor neuen Allzeithochs? | Die aktuelle BITCOIN-Analyse am 12.06.24

Warten auf die FED, Inflation kühlt sich ab: Bitcoin vor neuen Allzeithochs?

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Weekly Chart (18. November 2018 bis 12. Juni 2024). Screenshot erstellt am 12. Juni 2024, 15:05 Uhr (MESZ)

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

Der heutige Tag könnte jener Tag für Bitcoin werden, der final neue Allzeithochs sieht. Getragen werden könnte ein solcher Lauf durch die FED Leitzinsentscheidung am Mittwochabend und hier ganz besonders eine, einen geldpolitisch expansiven Kurs begünstigende Rhetorik, vielleicht weniger im FED Statement, als dann eher in den ebenfalls veröffentlichten Economic Projections und hier im FED Dot Plot.

Kurz zur Erinnerung: noch vor den US-Arbeitsmarktzahlen Non-Farm Payrolls am Freitag kam es zu einer Attacke auf die $72.000 Marke, die mit einer Veröffentlichung über der Erwartung von 185.000 neu-geschaffener Stellen ex-Agrar dann aber zunächst nicht gebrochen werden konnte.

Als Grund ließe sich anführen, dass die Spekulation, wonach ein sich weiter eintrübender US-Arbeitsmarkt die FED bis Ende des Jahres 2024 zweimal den Leitzins um jeweils 25 Basispunkte senken lassen würde, eher abnahm, in die FED am Mittwochabend gehend um rund 50% laut Terminmarkt bzw. FED Watch Tool verharrt.

Das macht auch gleich klar, was es für eine Attacke und einen finalen Bruch über $72.000, einhergehend mit neuen Allzeithochs in Bitcoin brauchen dürfte: eines unmissverständlichen Signals, dass die FED in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 bis Dezember den Leitzins beginnt zu senken und innerhalb ihres Dot Plots weitere Zinssenkungen über das Jahr 2025 in Aussicht stellt.

Vor dem Hintergrund des im Chart ausmachbaren, mehrfachen Tests der $72.000 Region wäre in einem solchen Fall mit einem dynamischen Bruch höher zu rechnen, der den Weg in Richtung $80.000 und höher in den kommenden Tagen ebnen dürfte, Zwischenziel im Bereich um $77.000....

