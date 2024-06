© Foto: adobe.stock.com



Die Suche nach neuen, frischen Impulsen geht im Cannabis-Sektor weiter. Die Cannabis-Aktien drohen einmal mehr, in Lethargie zu versinken. Eine Bestandsaufnahme. Nur ein Strohfeuer Eine Reihe vielversprechender Nachrichten und Entwicklungen brachte den Cannabis-Sektor zurück in den Fokus von Anlegern und Investoren. Nicht zuletzt die exorbitanten Kursgewinne als Reaktion auf die Nachrichten schürten das Interesse. Mittlerweile hat sich der Staub gelegt. Man ist zur Tagesordnung zurückgekehrt. Und diese bestand in den letzten Wochen aus einer Vielzahl von Quartalsergebnissen. Hier und da gab es bei den Zahlen durchaus positive Überraschungen. Im Großen und Ganzen fiel die …