Erst am Dienstag hat Apple ein neues Allzeithoch markiert. Unterstützt von positiven Inflationsdaten nutzt das Papier das frische Kaufsignal am Mittwoch und schraubt sich noch einmal knapp vier Prozent nach oben. Anleger, die in Ausgabe 23/24 zum Schein mit der WKN SV9WHZ gegriffen haben, konnten ihr Geld in nur wenigen Tagen verdreifachen.Dank der zwei starken Handelstage in Folge hat Apple Microsoft überholt und ist nun wieder das wertvollste Unternehmen der Welt. Ein Ende der Gewinnserie ist ...

