DJ Wissing: KI wird sich massiv auf Wettbewerbsfähigkeit auswirken

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat die hohe Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI) für die weitere wirtschaftliche Entwicklung hervorgehoben. "Diese Technologie, sie wird sich massiv auf die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft auswirken", sagte Wissing, der auch Digitalminister ist, beim Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates. "Und sie wird entscheidend sein, um wirtschaftlich auch in Zukunft erfolgreich bleiben zu können." Wer darüber zu lange nachdenke, der werde möglicherweise den Anschluss verpassen, warnte er.

"KI-basierte Lösungen treiben Innovationen voran und sie sorgen für Fortschritt. Sie machen Leben und Alltag einfacher, bequemer, auch sicherer. Und in Wirtschaft und Industrie tragen sie dazu bei, dass Abläufe und Prozesse schneller und effizienter, kostengünstiger und klimafreundlicher laufen", sagte der FDP-Politiker. So könne KI auch helfen, dem Fachkräftemangel zu begegnen. "Die Dinge zu beschleunigen und aus der Fähigkeit des Einzelnen eine viel größere Wirkung zu entwickeln, das schafft Künstliche Intelligenz", erklärte er.

Wissing sprach sich für eine "innovationsfreundliche" Regulierung von KI aus. "Wir müssen die notwendigen Risiken identifizieren, risikobasiert vorgehen und dann am Ende aber dafür sorgen, dass diese Technologie sich bei uns entwickelt", sagte er. Am Ende brauche man auf europäische Fragen "nicht nur kalifornische oder asiatische Antworten", sondern müsse diese Technologie in den eigenen Händen behalten. "Das ist eine Frage europäischer und, um es klar zu sagen, auch nationaler Souveränität", betonte der Minister.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2024 11:14 ET (15:14 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.