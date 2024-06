London (www.anleihencheck.de) - Die Federal Reserve gibt am Mittwochabend ihren Zinsentscheid für Juni bekannt, so Ben Laidler, Global Markets Strategist bei eToro.Trotz der Senkung der Kreditkosten in Europa und Kanada in der vergangenen Woche werde in den USA zum siebten Mal in Folge keine geldpolitische Lockerung erwartet. Die aktualisierten Zinsprognosen sollten bestätigen: Die FED habe keine Eile, die Zinsen zu senken. Und sie sehe nur noch zwei statt der ursprünglich geplanten drei Senkungen für dieses Jahr vor. Das Basisszenario bleibe "high for longer". ...

