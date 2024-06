Elon Musk will sich sein 56 Milliarden Dollar schweres Gehaltspaket unbedingt von den Aktionären abnicken lassen, nachdem ein Gericht eben jenes vor einer Weile kassierte. In den vergangenen Wochen warb der Tesla-Chef um die Zustimmung für dieses Vorhaben, welches sich momentan auf der Zielgeraden befindet. Schon am Donnerstag auf der Hauptversammlung soll das Ergebnis verkündet werden.Analysten sind ich im Vorfeld uneins darüber, ob Musk bei den Aktionären von Tesla (US88160R1014) eine Mehrheit hinter sich versammeln kann. Begeistert waren die Anteilseigner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...