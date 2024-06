EQS-News: hGears AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

hGears AG Konzern: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu



hGears AG Konzern: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu HIGHLIGHTS DER HAUPTVERSAMMLUNG 2024 hGears hat die dritte Hauptversammlung als börsennotiertes Unternehmen abgehalten

70,04 % des Grundkapitals waren an der Hauptversammlung 2024 vertreten

Alle Beschlussvorschläge wurden angenommen

CEO Sven Arend blickt auf ein Geschäftsjahr zurück, das erneut von Herausforderungen und Veränderungen geprägt war Schramberg, den 12. Juni 2024 - Die Aktionärinnen und Aktionäre der hGears AG stimmten bei der ordentlichen Hauptversammlung am 11. Juni 2024 in Frankfurt am Main allen Tagesordnungspunkten zu. Die Veranstaltung fand in einem virtuellen Format statt, bot aber die Möglichkeit, live Fragen zu stellen, d.h. die Aktionäre konnten ihre Aktionärsrechte in vollem Umfang wahrnehmen. Auf der Hauptversammlung waren insgesamt 70,04 % des Grundkapitals vertreten. Die zur Abstimmung gestellten Beschlussvorschläge wurden von einer großen Mehrheit der Aktionärinnen und Aktionäre angenommen. Darüber hinaus entlastete die Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat mit 99,80 % bzw. 96,46 % der Stimmen und billigte den Vergütungsbericht mit 96,56 % der Stimmen. Das vergangene Jahr war erneut von erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen geprägt und wider Erwarten hat sich die geopolitische Lage weiter verschärft. Zudem sahen sich unsere Kunden mit überhohen Lagerbeständen, stark steigenden Zinsen und einer schwachen Konsumentenstimmung konfrontiert. Diese Faktoren hatten einen negativen Einfluss auf die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens und erforderten organisatorische Anpassungen. Ein Meilenstein war im Jahr 2023 die Einführung von Sven Arend als neuem CEO, der per 1. Februar 2023 Pierluca Sartorello ablöste und umgehend eine Verschlankung und der Strukturen vorangetrieben und die Organisation effizienter aufgestellt hat. Das Management ist sowohl von den mittelfristigen als auch von den langfristigen Perspektiven der neu geordneten Geschäftsbereiche überzeugt und bestätigt seine Prognose für das Jahr 2024, das einen Umsatz in der Bandbreite von EUR 100 - 110 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR 1 - 3 Mio. vorsieht. Dabei sollte es in 2024 gelingen, einen Free Cashflow von EUR 0 bis minus EUR 3 Mio. zu generieren. Mittelfristig, d. h. in den nächsten drei bis fünf Jahren, strebt hGears ein starkes Wachstum vor allem im Geschäftsbereich e-Bike an, allerdings von einer niedrigeren Basis, und erwartet einen Konzernumsatz von circa EUR 150 - 180 Mio. zu erreichen. Eine ausführliche Übersicht zu den einzelnen Abstimmungsergebnissen finden Sie auf unserer Homepage ( www.hgears.com ) in der Rubrik Investor Relations unter "Hauptversammlung". Kontakt hGears AG Christian Weiz Brambach 38 78713 Schramberg T: +49 (7422) 566 222 E: christian.weiz@hgears.com

Über hGears hGears ist ein globaler Hersteller von funktionskritischen Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten für e-Mobilität. Der strategische Fokus des Unternehmens liegt auf dem Geschäftsbereich e-Mobility. Die Produkte umfassen Zahnräder, Wellen und andere funktionskritische Komponenten, die in elektrischen Antriebssystemen für e-Bikes sowie in Elektro- und Hybridfahrzeugen (EHV) eingesetzt werden. Im Bereich e-Bikes ist die hGears AG europäischer Marktführer bei der Lieferung von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten, und ihre Teile sind in fast jedem zweiten e-Bike verbaut, das in Europa verkauft wird. Damit ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von den dynamisch wachsenden Endmärkten für e-Bikes und EHVs zu profitieren. hGears hat drei verschiedene Geschäftsbereiche, für die es Hochpräzisionskomponenten entwickelt und fertigt: e-Bike, e-Tools und [e]-Mobility (d. h. für Premium- und Luxusautos, EHVs und Gelände-Freizeitfahrzeuge). hGears vereint über 65 Jahre Erfahrung in hochentwickelter zerspanender Stahlverarbeitung und modernster Sintermetallproduktion. Damit ist es eines der wenigen Unternehmen weltweit, das seinen Kunden beide Verfahren anbieten kann. In seiner Rolle als Co-Entwickler arbeitet hGears mit seinen Kunden in der Komponentenentwicklung zusammen, um technologisch optimale Lösungen zu finden, die den jeweiligen Kundenspezifikationen entsprechen. hGears' Blue-Chip-Kundenstamm umfasst eine Reihe von großen Zulieferern (Tier 1) sowie Erstausrüster (OEMs). Das Unternehmen profitiert von langjährigen, stabilen und nachhaltigen Beziehungen zu seinen Kunden, wobei viele Schlüsselkunden bereits seit über 15 Jahren beliefert werden. hGears hat seinen Hauptsitz in Schramberg, Deutschland, und agiert weltweit mit Produktionsstätten in Schramberg, Deutschland, Padua, Italien. und Suzhou, China. Besuchen Sie hGears im Internet unter: www.hgears.com



