DJ Aktien Schweiz von US-Daten beflügelt

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Mittwoch von Zinssenkungsspekulationen in den USA befeuert worden. Europaweit weiteten sich die Aufschläge an den Börsen im Nachklapp günstiger US-Verbraucherpreise kräftig aus. Die Inflationsdaten in den USA fielen niedriger als veranschlagt aus, und in der Folge machten Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA die Runde. Anleger reagierten erleichtert, nachdem die Preisdaten jüngst auf der Oberseite überrascht hatten. Ein US-Zinsschritt im September wurde am Zinsterminmarkt nun mit 70 Prozent eingepreist nach zuvor rund 50 Prozent.

Am Abend standen allerdings die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung mit den neuen Inflations- und Zinsprognosen an. Eine Leitzinssenkung galt als praktisch ausgeschlossen. Doch könnten falkenhafte Töne die wieder angefachten Zinssenkungsfantasien zunichte machen, warnten Händler. Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 12.168 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 16,58 (zuvor: 15,74) Millionen Aktien.

ABB kletterten um 2,9 Prozent. Niedrigere Zinsen könnten die Investitionstätigkeit ankurbeln und dem Industriegüterkonzern die Geschäfte erleichtern, hieß es im Handel. Von dieser Überlegung profitierten auch Geberit (+1,2%) und Holcim (+2,2%) im Baustoffsektor.

Etwas gesucht waren auch Swiss Re (+0,5%) nach einer Kurszielerhöhung durch Morgan Stanley, die bekräftigte Einstufung "Untergewichten" ignorierten Anleger. Sika (+1,0%) hat eine moderne Anlage in China in Betrieb genommen. Nachrichtenlos sanken Lonza um 2 Prozent nach ihrem guten Lauf seit Jahresbeginn.

Unter den Nebenwerten fielen Montana Aerospace um 0,6 Prozent, nachdem sich die Gesellschaft vom Geschäftsbereich E-Mobilität getrennt hatte. Siegfried kletterten um 2,1 Prozent nach einem Zukauf in den USA. Die Gesellschaft übernimmt einen Standort von Curia Global, um ihr Dienstleistungsangebot für Wirkstoffe zu erweitern. S&P bestätigte die Bonitätsnote für Baloise (+1,0%) bei stabilem Ausblick.

June 12, 2024 11:44 ET (15:44 GMT)

