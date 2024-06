Neue Meme Coins: Haben diese 3 neuen Coins das Potenzial der nächste PEPE zu werden?

Meme Coins haben sich in den letzten Jahren als besonders populäre Anlageform etabliert, die oft mit rasanter Wertsteigerung und viralen Marketingkampagnen verbunden sind. Nach dem großen Erfolg von PEPE fragen sich viele Krypto-Enthusiasten, welche neuen Meme Coins das Potenzial haben, in dessen Fußstapfen zu treten. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf drei vielversprechende Projekte - WAI, SEAL und DAWGZ - und analysieren, ob sie das Zeug dazu haben, der nächste große Meme Coin zu werden.

1. WAI kombiniert Meme Coin Charme mit einem KI-Token

Der erste Meme Coin, der das Potenzial hat, an den Erfolg von Meme Coins wie Pepe anzuknüpfen, ist WAI. Dabei handelt es sich um die native Kryptowährung des neuen KI Meme Coin Projektes WienerAI. Das Projekt kombiniert den Charme eines Meme Coins mit einem Dackel-Maskottchen und den sinnvollen Anwendungsfällen eines KI-Tokens.

More than just a bot-WienerAI is your ultimate crypto trading companion.



We're delighted to share some sneak peeks with our incredible and supportive community. (1/4) pic.twitter.com/kR8ypeJycj - WienerAI (@WienerDogAI) June 11, 2024

Anleger können bei WienerAI in Zukunft von Funktionen wie KI-gestütztem Trading und KI-unterstützten Token-Swaps profitieren. Diese Funktionen sollen es ermöglichen, Kryptowährungen zu den günstigsten Konditionen zu tauschen und bei Anlage- und Trading-Entscheidungen von künstlicher Intelligenz unterstützt zu werden. Darüber hinaus bietet WienerAI eine sogenannte MEV-Protection an, die Nutzer davor schützen soll, von MEV-Bots gefrontrunned zu werden.

Der KI Meme Coin ist noch brandneu auf dem Markt und befindet sich derzeit im Presale, also noch vor seinem ersten offiziellen Börsenlisting. Innerhalb weniger Wochen wurden auf diesem Weg bereits über 5,4 Millionen Dollar an Investitionen gesammelt. WAI wird aktuell zu einem vergünstigten Preis von nur 0,000717 Dollar angeboten. Neben potenziellen Kurssteigerungen und den genannten Vorteilen der WienerAI-Plattform können Anleger auch von der Möglichkeit des Stakings ihrer WAI Coins profitieren. Diese können aktuell für jährliche Staking Rewards von über 200 % pro Jahr gestaked werden. Auf diesem Weg wurden bereits über 5 Milliarden WAI Coins gestaked, und es wurden bereits über 1,8 Milliarden WAI an Staking Rewards an die Anleger ausgeschüttet.

If you've ever felt like crypto trading is complicated, you're not alone. That's why we've built WienerAI with simplicity in mind.



WienerAI acts like most AI chat bots you've used before. Except this bot helps you find winning crypto trades. (2/4) pic.twitter.com/6whYnCkSlZ - WienerAI (@WienerDogAI) June 11, 2024

Bereits in diesen ersten Wochen vor der offiziellen Markteinführung konnte WienerAI ein großes Interesse bei Krypto-Anlegern hervorrufen. Das erhöht die Chancen auf einen erfolgreichen Börsenstart und bringt viele Anleger und Analysten dazu, WAI als potenziellen nächsten Rallye-Coin zu betrachten.

2. SEAL setzt auf den klassischen Ansatz und hat die Solana Blockchain im Rücken

Neben WAI ist auch SEAL ein aktuell sehr interessanter neuer Meme Coin. SEAL ist ein traditioneller Meme Coin, der nicht auf verschiedene Use Cases oder tatsächliche Funktionalitäten setzt, sondern allein auf den Charme eines Meme Coins mit einem lustigen Maskottchen und dem damit generierten Hype. In diesem Fall ist das Maskottchen von SEAL eine dicke Robbe, die auf der Website mit patriotischen Ansichten und einem faulen Lebensstil dargestellt wird, was an den South Park-Charakter "the Gamer Guy" erinnert.

Quelle: Sealana.io

Sealana, das Meme Coin-Projekt hinter SEAL, nutzt die Solana-Blockchain als Basis. Diese Wahl wird von vielen Analysten als äußerst vielversprechend angesehen, da die Solana-Blockchain aktuell eines der beliebtesten Krypto-Netzwerke überhaupt ist. In den vergangenen Monaten gab es bereits mehrere Fälle von Meme Coins, die auf der Solana-Blockchain gelauncht wurden und schon in den ersten Tagen oder Wochen nach ihrem Launch exklusive Releases und massive Kapitalzuflüsse von Investoren erfuhren. Beispiele für solche Coins sind unter anderem BOME und WIF, wobei letzterer sich sogar bereits zum viertgrößten Meme Coin überhaupt mit einer milliardenschweren Marktkapitalisierung gesteigert hat - und das nur in wenigen Monaten.

Viele Anleger glauben nun, dass SEAL der nächste mögliche Explosionskandidat sein könnte. Daher entscheiden sich viele, noch vor dem ersten Börsenlisting im Presale zu investieren, ähnlich wie bei WAI, um von den vergünstigten Konditionen zu profitieren. Ein SEAL Coin kann aktuell für nur 0,022 Dollar erworben werden, und es sind bereits über 4 Millionen Dollar an Presale-Investitionen von Anlegern zusammengekommen. Der Presale befindet sich jetzt in seiner letzten Phase und läuft nur noch weniger als zwei Wochen, bevor das erste offizielle Börsenlisting ansteht. Interessierte Anleger haben die Möglichkeit, SEAL mit Ethereum, USDT oder per Kreditkarte zu erwerben, und erhalten ihre Coins nach dem Ende des Presales direkt per Airdrop auf ihr Wallet.

3. DAWGZ baut auf der Base Blockchain auf und hat einen kleveren Refer-to-Earn Mechanismus

Ein weiterer vielversprechender Meme Coin ist derzeit DAWGZ. Der Coin gehört zum neuen Meme Coin Projekt Base Dawgz, das sich wie die beiden zuvor genannten Meme Coins noch in der Presale-Phase befindet. Das Projekt ist jedoch noch jünger, da es erst seit weniger als zwei Wochen existiert. In dieser kurzen Zeit konnte bereits über 1 Million Dollar an Investorengeldern eingesammelt werden. Ein DAWGZ Coin kann aktuell für 0,00502 Dollar erworben werden.

Quelle: Basedawgz.com

Base Dawgz kombiniert zwei interessante Aspekte, die das Interesse der Investoren wecken. Zum einen basiert das Projekt auf der Base Blockchain, die derzeit möglicherweise noch aufstrebender ist als die Solana Blockchain. Die solide Grundlage könnte DAWGZ zu einer schnellen Expansion verhelfen. Noch vielversprechender ist jedoch, dass Base Dawgz nicht nur auf der Base Blockchain operiert, sondern auch auf der Ethereum Blockchain, der Binance Smart Chain, der Avalanche Blockchain und Solana. Das macht DAWGZ zu einem sogenannten Multi-Chain Coin, was die Zugänglichkeit erheblich erhöht und potenziell mehr Investoren aus unterschiedlichen Bereichen des Krypto-Space anzieht. Eine erhöhte Nachfrage und Kaufinteresse könnten somit die Folge sein.

Die Entwickler von Base Dawgz wollen jedoch noch weiter gehen. Sie planen die Einführung eines Staking-Systems, bei dem Anleger, ähnlich wie bei WAI, für das Staking ihrer Coins in Form von jährlichen Staking Rewards belohnt werden können. Um die Reichweite in sozialen Medien, insbesondere auf X, weiter zu erhöhen, hat Base Dawgz außerdem einen sogenannten Refer-to-Earn-Mechanismus eingeführt. Hierbei können Anleger für das Erstellen von Memes und anderen Inhalten auf X in Form von Punkten belohnt werden. Die Punkte können nach dem Ende des Presales in DAWGZ Coins umgewandelt werden, die dann an die entsprechenden Wallets der Base Dawgz Unterstützer per Airdrop verteilt werden.

Quelle: Basedawgz.com

Um an diesem Programm teilzunehmen, müssen die Nutzer lediglich ihren X-Account mit der offiziellen Website von Base Dawgz verbinden und dann damit beginnen, Inhalte für das Projekt zu erstellen und zu teilen. All diese Maßnahmen könnten Base Dawgz zu einer großen Expansion und schnellem Wachstum nach dem ersten Börsenlisting verhelfen.

